Sevilla abrirá la Copa del Mundo 2026 con la participación de medio millar de remeros

Esta primera prueba de la Copa fue presentada este miércoles en la capital andaluza, que recibe la competición veinticuatro años desde de que acogiera el Campeonato Mundial de Remo de 2002 y trece desde que fuera sede de otra prueba de la Copa del Mundo, la de 2013.

Esta reunión tendrá como núcleo de operaciones el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de Remo y Piragüismo de La Cartuja, con un recorrido natural de seis kilómetros que atraviesa el corazón de la ciudad y conocido por sus aguas tranquilas y sus condiciones de regata fiables.

Como primera regata de la temporada internacional de remo, Sevilla ofrece a las tripulaciones no solo la oportunidad de poner a prueba su velocidad frente a los mejores del mundo, sino también de ganar impulso para los próximos meses, según se destacó durante la presentación del evento.

La Copa del Mundo de Remo, circuito anual de regatas que sirven para la preparación del Campeonato Mundial, reunirá las doce clases olímpicas de embarcaciones y otorgará puntos en cada una de ellas.

En la presentación, la consejera en funciones de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado que "Sevilla vuelve a posicionarse trece años después en el circuito internacional de remo" y agradeció el "trabajo de las distintas federaciones y al apoyo institucional de la Junta y del Ayuntamiento de Sevilla".

"El deporte genera riqueza y bienestar. Este evento será un éxito sin precedentes evento porque tenemos el mejor Centro Alto Rendimiento de toda Europa. Durante todo el año, el CEAR está lleno de selecciones de distintos países que vienen buscando el encanto que tienen Sevilla y su río milenario", apostilló Del Pozo.

El alcalde del Sevilla, José Luis Sanz, indicó que la ciudad vuelve a "ser referente en el mundo del deporte" y que, además, "genera un impacto importante económico" gracias a "una lámina de agua única en el mundo" porque se sitúa "en pleno centro".