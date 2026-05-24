El keniano Mburu Muiruri y la etíope Aberash Robi ganan el maratón de Lima

Unos 20.000 atletas participaron en las carreras de 42 y 21 kilómetros cruzando el centro histórico de la capital peruana y llegaron al popular distrito de Miraflores, donde corrieron junto al mar en el emblemático malecón limeño.

Muiruri y Kimani protagonizaron un emocionante y reñido final al pasar casi juntos la meta tras alcanzar un ritmo de 3:05 minutos por kilómetro y el también keniano Kenneth Keter fue tercero con un tiempo de 2:11:32.

El peruano Walter Nina Ñaupa finalizó cuarto con 2:11:58 y el también peruano Ferdinand Cereceda Rodríguez se ubicó quinto con 2:12:12.

En la categoría femenina, Robi fue primera, pero la peruana Sheyla Eulogio le acompañó toda la carrera y cruzaron la meta con menos de un segundo de diferencia.

Eulogio Paucar, de 28 años y procedente de la región de Junín, cruzó la meta con 2:27:32 y se consolida como gran figura del atletismo peruano, mientras que la keniana Veronica Maina fue tercera e hizo un tiempo de 2:29:51.

En los 21 kilómetros masculinos, el keniano Joseph Kiprono Kiptum fue primero y cruzó la meta en solitario con una marca de 1:03:18.

Los peruanos volvieron a aparecer en el podio, Nider Pecho llegó segundo con 1:03:27 y Jhonatan Molina Centeno finalizó tercero con 1:03:29.

En la categoría femenina, el podio fue completamente peruano, pues la veterana Thalía Valdivia ganó con 1:12:42, Jazmín Matos Ramírez llegó segunda con 1:13:02 y Zarita Suárez Núñez fue tercera con 1:13:11.

La gerente general de Perú Runners, Alejandra Rodríguez, explicó a Movistar Deportes que esta edición del maratón, que cumple 16 años, ha marcado un hito, pues más de 13.00 atletas disputaron los 21 kilómetros y 7.000 corrieron los 42, de los cuales casi el 45 % fueron mujeres.