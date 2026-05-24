El seleccionador español, testigo de una final juvenil antes de dar la lista del Mundial

El seleccionador ofrecerá este lunes la lista de 26 jugadores que participarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que España está encuadrada en el grupo H, junto a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí.

Un día después, el técnico riojano será entrevistado por la Agencia EFE y RTVE en la tercera entrega de 'Los Desayunos'.

De la Fuente está acompañado por el director de desarrollo de la selección, Aitor Karanka, así como por el vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Paco Díaz, y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, entre otras autoridades.