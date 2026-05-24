Polideportivo
24 de mayo de 2026 a la - 17:55

Olimpia y Santaní completan la lista de ganadores de la sexta cuenta de la Premium

Olimpia goleó 8-2 a Sol/Campoalto, en su visita al "Luis Óscar Giagni" de los solenses, por la fecha 6 de la Liga Premium, y escaló a la punta.
Olimpia goleó 8-2 a Sol/Campoalto, en su visita al "Luis Óscar Giagni" de los solenses, por la fecha 6 de la Liga Premium, y escaló a la punta.

Con sendas goleadas, Olimpia, que se sumó a la vanguardia, y Deportivo Santaní completaron la programación de cinco encuentros por la sexta fecha de la Liga Premium de futsal FIFA, con sendos triunfos. Queda pendiente de regularización Exa Ysaty vs. Cerro Porteño, pospuesto por la participación azulgrana en la Libertadores.

Por ABC Color

Olimpia se impuso por 8 a 2 en su visita a Sol/Campoalto, mientras Santaní le ganó de local 5-1 a Presidente Hayes, en jornada cumplida este sábado, por los dos juegos que cerraron en forma provisoria la fecha 6 de la Liga Premium.

Lea más: Afemec toma la punta

Los franjeados consiguieron el triunfo y llegaron a la punta, para compartirla con Afemec, que también sumo de a 3 en esta fecha, en el partido sabatino televisado, derrotando a 5-2 a Star’s Club.

Olimpia goleó al team asociado Sol/Campoalto, en el partido desarrollado en cancha de los solenses, en Quinta Avenida.

Por su parte, los santanianos se ponen a mitad de tabla, con este importante triunfo sobre los de Tacumbú, que fueron de visita al polideportivo municipal sampedrano.

* Posiciones. La tabla de posiciones, quedando pendiente el juego Cerro (anterior puntero solitario), y Exa Ysaty, quedó así:

Afemec 13 puntos

Olimpia 13 puntos

Cerro Porteño 11 puntos

Exa Ysaty 10 puntos

Recoleta FC 8 puntos

Star’s Club 8 puntos

San Cristóbal 8 puntos

Deportivo Santaní 8 puntos

Presidente Hayes 6 puntos

3 de Mayo 5 puntos

Sol/Campoalto 4 puntos

Coronel Escurra 3 puntos.