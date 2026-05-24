Olimpia y Santaní completan la lista de ganadores de la sexta cuenta de la Premium

Olimpia se impuso por 8 a 2 en su visita a Sol/Campoalto, mientras Santaní le ganó de local 5-1 a Presidente Hayes, en jornada cumplida este sábado, por los dos juegos que cerraron en forma provisoria la fecha 6 de la Liga Premium.

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Los franjeados consiguieron el triunfo y llegaron a la punta, para compartirla con Afemec, que también sumo de a 3 en esta fecha, en el partido sabatino televisado, derrotando a 5-2 a Star’s Club.

Olimpia goleó al team asociado Sol/Campoalto, en el partido desarrollado en cancha de los solenses, en Quinta Avenida.

Por su parte, los santanianos se ponen a mitad de tabla, con este importante triunfo sobre los de Tacumbú, que fueron de visita al polideportivo municipal sampedrano.

* Posiciones. La tabla de posiciones, quedando pendiente el juego Cerro (anterior puntero solitario), y Exa Ysaty, quedó así:

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Afemec 13 puntos

Olimpia 13 puntos

Cerro Porteño 11 puntos

Exa Ysaty 10 puntos

Recoleta FC 8 puntos

Star’s Club 8 puntos

San Cristóbal 8 puntos

Deportivo Santaní 8 puntos

Presidente Hayes 6 puntos

3 de Mayo 5 puntos

Sol/Campoalto 4 puntos

Coronel Escurra 3 puntos.