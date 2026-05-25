La Laguna Tenerife anuncia el fichaje de Kevin Yebo

La incorporación de Yebo, que puede jugar tanto de cuatro como de cinco, llega para reforzar el juego interior del conjunto isleño justo después de que Txus Vidorreta actualizase el pasado sábado la situación del pívot georgiano Gio Shermadini tras detectarle “una arritmia que hay que controlar muy bien”.

El técnico del cuadro aurinegro aclaró en la rueda de prensa posterior a su triunfo en Granada que en el club están “tranquilos porque todo está bajo control”, si bien Shermadini “está haciendo vida normal y los doctores serán los que decidan de cara al presente inmediato y al futuro”.

Kevin Yebo llegó anoche a la isla, pasó esta mañana el pertinente reconocimiento médico y se encuentra ya listo para sumarse a la dinámica del grupo.

El nuevo jugador lagunero viene de promediar 15,9 puntos, 6,2 rebotes y 1,3 asistencias, en los 32 encuentros disputados con su último equipo en la máxima competición germana, donde fue duodécimo al cierre de la fase regular, recientemente finalizada.

Además, compitió también este curso en la Eurocup, donde acumuló unas medias de 17,4 puntos, 6,6 rebotes y 2,3 asistencias para 18,5 de valoración en los 17 encuentros que jugó.

Yebo inició su trayectoria profesional en VfR Limburg (2015-17), para luego militar en el Ehingen Urspring (2017-19), el Hamburg Towers (2019-20), el Eisbären Bremerhaven (2020-22), Niners Chemnitz (22-24), Bayern de Múnich (24-25) y de nuevo Niners Chemnitz esta última temporada.

Fue uno de los pilares en el título de la FIBA Europe Cup que logró levantar el Niners Chemnitz hace tres cursos. Esa misma campaña compartió equipo con el lagunero Wesley Van Beck y fue elegido en el Quinteto Ideal de la Bundesliga. Además, ha defendido los colores del equipo nacional absoluto de Costa de Marfil en las ventanas FIBA clasificatorias para el Mundial de 2027.