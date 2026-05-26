La leyenda del voleibol Osmany Juantorena deja el Guaguas español al no renovar contrato

A pesar de que el presidente del Club Voleibol Guaguas, Juan Ruiz, había confirmado el pasado 18 de mayo al "cien por cien" la continuidad de la leyenda del voleibol mundial, Juantorena ha aceptado una potente oferta de la liga de Arabia Saudí, según ha adelantado el periódico Canarias 7.

El ítalo-cubano, ganador de cuatro títulos de Liga en Italia, tres de Liga de Campeones y cuatro de Copa Mundial de Clubes, además de la plata olímpica en Río 2016 compitiendo con la selección 'azzurra' y un bronce en la Liga Mundial con Cuba, entre otros muchos títulos, arribó a Gran Canaria en la temporada 2025-2026 con el objetivo de retomar sensaciones y volver a sentirse jugador de la élite tras una complicada lesión en el hombro.

En esta temporada fue clave para conseguir los títulos de Superliga y Supercopa de España, así como llegar a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

En sus redes sociales, Juantorena admitió que ha sido un año "muy intenso y difícil", pero a la vez "satisfactorio" por la unión que mostró el grupo para cumplir los objetivos de la temporada, además de agradecer especialmente "la oportunidad y la confianza" de Juan Ruiz.

"Agradezco de corazón a todos ustedes por el cariño y afecto que me transmitieron todo el año. Con mis defectos y mis virtudes, traté siempre de dar lo mejor de mí. Espero haberles dejado algo positivo", reflexionó en su mensaje de despedida.