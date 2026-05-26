Los españoles Andoni Iraola y Xavi Hernández, posibles sustitutos de Allegri en el Milan

La directiva del conjunto 'rossonero' trabaja ya en la búsqueda de un nuevo técnico para liderar el próximo proyecto deportivo después de que Allegri fuera destituido el pasado lunes tras una temporada irregular en la que no lograron clasificar a la Liga de Campeones.

El club maneja varios nombres para el banquillo, aunque ganan fuerza las opciones de Iraola, que completó una destacada temporada al frente del Bournemouth en la Premier League y decidió no renovar su contrato, o, aunque en un escenario más complejo, el de Xavi, sin equipo desde su salida del Barcelona.

Según la prensa italiana, el club valorará en los próximos días el perfil que mejor encaje en una plantilla que afrontará una profunda renovación tras quedar fuera de la máxima competición continental, y ya se habría puesto en contacto con los agentes de Iraola para empezar las negociaciones.

El técnico guipuzcoano inició su trayectoria como técnico en el AEK Larnaca, pasó por el Mirandés y el Rayo Vallecano -al que ascendió a Primera División y llevó a semifinales de la Copa del Rey- y posteriormente dirigió al Bournemouth inglés, con el que logró clasificar para la Liga Europa antes de anunciar su salida.

El Milan anunció la destitución de Allegri tras una temporada que el propio club calificó de fracaso inequívoco, después de quedar fuera de la próxima Liga de Campeones y finalizar quinto en la Serie A.

Los propietarios, el fondo estadounidense RedBird Capital Partners, comunicaron también la salida del director ejecutivo Giorgio Furlani, del director deportivo Igli Tare y del director técnico Geoffrey Moncada, en el marco de una "profunda reorganización" del área deportiva.

Esta decisión se produce apenas un año después de que Allegri regresara al banquillo 'rossonero', al que ya había dirigido entre 2011 y 2014.