DeChambeau lidera el trío de cabeza en Corea, con el chileno Niemann a un golpe

DeChambeau, que acumula dos victorias en LIV en este curso (Singapur y Sudáfrica), llegó a estar de líder con tres golpes sobre sus perseguidores, aunque dos ‘bogeys’ en el tramo final le lastraron.

El jugador californiano tuvo un inicio fulgurante, con seis 'birdies' en los primeros diez hoyos, pero perdió acierto en la recta final, lo que permitió a Howell III y Vincent darle caza en la clasificación, con global de -5.

A un golpe del trío de cabeza están Niemann, el belga Thomas Pieters y el inglés Ian Poulter.

El chileno, que después de ganar cinco torneos el pasado año en LIV aún no ha sumado ningún título este año, empezó con un 'bogey' en el hoyo dos e hizo otro en el 14, pero los compensó con seis 'birdies' en una sólida actuación.

El mejor español fue Sergio García, con -3, mientras que Jon Rahm, líder destacado de la general de LIV, se quedó en el par después de sobreponerse a un comienzo aciago.

También acabó en el par el colombiano Sebastián Muñoz y los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer hicieron una tarjeta de +1 y +2, respectivamente.

El torneo de Corea, que se disputa en la ciudad de Busan, es la octava prueba de este año de LIV, cuyo futuro está en el aire después de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF, en sus siglas en inglés) confirmara el pasado mes de abril que dejará de financiar el campeonato a partir de la próxima campaña.