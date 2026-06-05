Los ultras del Lazio no renovarán su abono en protesta contra la directiva

"No se abonarán ni asistirán a los partidos en casa, tanto de la liga como de la Copa Italia. Somos conscientes de que perderemos la prioridad sobre los asientos que hemos ocupado durante décadas, pero ya no estamos dispuestos a aceptar esta situación; estaremos presentes sólo cuando nosotros lo decidamos", informaron en un comunicado.

La hinchada organizada agregó que boicoteará "todas aquellas actividades que brinden su apoyo a esta presidencia". "Un boicot que no comenzó por nosotros, sino por quien impuso a los miembros del Lazio no frecuentar las actividades gestionadas por los aficionados más destacados", explicó.

Los ultras, que ocupan habitualmente la Curva Nord del Olímpico de la capital italiana, critican que Lotito mezcle "en múltiples ocasiones su rol de presidente del Lazio con el de senador de la República".

"Mientras Lotito siga al frente del Lazio, no daremos nuestro voto a Forza Italia ni a los candidatos respaldados por él, aunque sean aficionados del Lazio", señalaron.

Los hinchas, que sí acompañarán al equipo en los partidos como visitantes, aclararon que seguirán apoyando a los jugadores para hacerles entender que "esta situación no depende de ellos". "Estaremos presentes en los derbis (contra el Roma, con el que comparten estadio), tanto en casa como de visitante", añadieron.

Gran parte de los aficionados del Lazio consideran que Lotito usa al Lazio como un negocio personal para sus propios intereses, más que para competir por títulos.

Durante la pasada temporada, ya hubo protestas con ausencia de público en el estadio, en partidos como el derbi romano, lo que también afectó negativamente a las finanzas del club.

Los seguidores también achacan a Lotito una gestión poco ambiciosa y conservadora, en la que, según ellos, no se invierte lo suficiente y falta una visión a largo plazo.