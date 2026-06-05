Sábado, 6 de junio 2026

Rabat. La pasión por el fútbol que se respira en Marruecos es comparable a la de Argentina, asegura en una entrevista con EFE el entrenador de la selección femenina marroquí, el español Jorge Vilda, quien a pocos días del inicio del Mundial 2026, sueña con una final entre Marruecos y España.

Redacción Deportes. Continúa la acción del Gran Premio de Mónaco, sexta cita del Mundial de Fórmula 1, con los terceros y últimos entrenamientos libres y la sesión de clasificación, que establece el orden de salida de la carrera del domingo en el circuito urbano del principado.

Redacción Deportes. El Gran Premio de Hungría, octava prueba de los Mundiales de motociclismo de velocidad, continúa este sábado en el circuito Balaton Park con los últimos entrenamientos libres, las sesiones de clasificación de las carreras del domingo y la carrera esprint del MotoGP.

- La decepción de Italia, la caída en la fase de clasificación de selecciones como Georgia, Polonia, Hungría o Nigeria y, sobre todo, las lesiones, van a privar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de alguno de los mejores jugadores del fútbol actual, de figuras de relumbrón que dan lustre al evento. Por Santiago Aparicio.

- A 20 años de su debut en la selección argentina, en los que ha roto incontables registros históricos, Lionel Messi tiene la posibilidad de alcanzar este año dos de los récords que le faltan: convertirse en el jugador que más partidos ha ganado y ser el mayor goleador en la historia de la Copa del Mundo. Por Sebastián Rodríguez Mora.

- Desde veteranos insaciables como el portugués Cristiano Ronaldo o el argentino Lionel Messi a adolescentes descarados como el español Lamine Yamal, pasando por el eléctrico colombiano Luis Suárez o el infatigable Fede Valverde, encarnación de la garra charrúa, las máximas estrellas del planeta fútbol llegan a Estados Unidos, México y Canadá dispuestas a dejar una huella imborrable en el Mundial. Por Javier Villanueva.

- Grupo K: El favoritismo del Grupo K en el Mundial 2026 lo concentra la selección de Portugal pero, al acecho del primer puesto llega una ambiciosa formación de Colombia y con la expectativa alta de dar sorpresas, dos países que prometen jugar sin complejos, la debutante Uzbekistán y República Democrática del Congo. Por María José Rey.

- Grupo L: Inglaterra y Croacia parten como favoritas para liderar el grupo L del Mundial de 2026, aunque deberán estar atentas al peligro de Ghana, comandada por Antoine Semenyo e Iñaki Williams, y a la ilusión de Panamá, que disputará la segunda Copa del Mundo de su historia. Por Javier Peña.

- Entrenamientos libres 3 (10:30-11:30 GMT) y sesión de clasificación (14:00-15:00) del Gran Premio de Mónaco, sexta cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito urbano del principado. (FOTO)

- IndyCar Series. Sesión de clasificación de la 9ª prueba, el Bommarito Automotive Group 500, en el World Wide Technology Raceway de Madison, Illinois (EE.UU.).

- España. Liga Endesa. Cuartos de final. Terceros partidos (FOTO): Real Madrid–La Laguna Tenerife (16.00 GMT) y UCAM Murcia–Barça (19.00).

- Previa del Tour de Auvernia-Ródano/Alpes, en Francia (antiguo Dauphiné) y que se disputa entre el 7 y el 14 de junio.

. Militao, Kvaratskhelia, Oblak, Szoboszlai, Rodrygo, Gnabry...las ausencias destacadas. Por Santiago Aparicio.

. Messi, el hombre récord, a dos victorias y cuatro goles de dos nuevos hitos mundialistas. Por Sebastián Rodríguez Mora.

. Diez estrellas llamadas a brillar en el Mundial. Por Javier Villanueva.

. Análisis del Grupo K: El favoritismo de Portugal, la ambición de Colombia, la apuesta de Congo y Uzbekistán. Por María José Rey.

. Análisis del Grupo L: Inglaterra y Croacia examinan el peligro de Ghana y la ilusión de Panamá. Por Javier Peña.

- Partidos amistosos premundialistas: Bélgica-Túnez (15.00), Portugal-Chile (19.45), Rumanía-Gales (19.45), EEUU-Alemania (20.30), Panamá-Bosnia Herzegovina (21.00), Suiza-Australia (21.00), Bolivia-Escocia (22.00), Cabo Verde-Bermudas (22.00), Catar-El Salvador (22.00), Inglaterra-Nueva Zelanda (22.00), Brasil-Egipto (00.00), Venezuela-Turquía (00.00), Argentina-Honduras (2.00), Curaçao-Aruba (2.00).

- Previa de las elecciones a la presidencia del Real Madrid, que se celebran el domingo con Florentino Pérez y Enrique Riquelme con candidatos.

- LIV Golf. Torneo en el club Valderrama, en San Roque (España) (hasta 7) (FOTO).

- Major femenino. Abierto de EE.UU., en el Riviera Golf Course de Pacific Palisades, California (hasta 7).

- DP World Tour. KLM Open, en el club The International, en Amsterdam (Países Bajos) (hasta 7).

- PGA Tour. The Memorial Tournament, en Dublin, Ohio (EEUU) (hasta 7).

- Entrenamientos libres (06.40 a 08.40 GMT), sesiones de clasificación (08.50 a 12.20) y carrera esprint del MotoGP (14.00 GMT) del Gran Premio de Hungría, 8ª prueba de los Mundiales, en el circuito Balaton Park. (FOTO)

- Torneo de Roland Garros, en París. Final femenina (13.00 GMT): Maja Chwalinska (POL)-Mirra Andreeva (RUS). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes