Tyrrell Hatton, contento por su liderato y su juego "bastante sólido" en Valderrama

Tras la tercera jornada del noveno torneo del circuito saudí, Hatton declaró a los periodistas que la recta final del recorrido le dejó "buenas sensaciones" y consideró que en el hoyo 18 fue "fundamental" haber conectado un "gran 'drive'", algo que finalmente consiguió gracias a un golpe que le salió "como quería".

El británico, de 34 años, destacó que otro de los momentos clave de su recorrido en esta penúltima jornada llegó en la bandera 17, donde admitió haber contado con algo de "fortuna" con un segundo golpe que no fue "especialmente bueno", aunque el desenlace terminó siendo favorable para sus intereses.

El líder del LIV Golf Andalucía se congratuló por haber superado "contratiempos", lo que le mantiene en la primera posición desde el inicio del certamen y a un día para la finalización del torneo en la urbanización de Sotogrande, en el municipio de San Roque (Cádiz).

Por su parte, su principal adversario, el belga Thomas Detry, segundo clasificado en Valderrama con -8, aseguró estar "muy contento" con su posición en la tabla y espera "pelear por cada golpe" y evitar errores "innecesarios".