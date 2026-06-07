El Real Madrid celebra con alta participación su primera jornada electoral en dos décadas

Las 60 urnas instaladas en Valdebebas (instalaciones deportivas del club en el noreste de la capital) abrieron a las 9.00 horas (07.00 GMT) para que ejerzan su voto los alrededor de 70.000 socios que tienen derecho (mayores de edad y con al menos un año de antigüedad), que podrán depositar su papeleta hasta las 20.00 horas (18.00 GMT).

La alta afluencia de socios, pese a las dificultades de movilidad por los cortes de tránsito en Madrid por la visita del papa León XIV, es la nota más destacada en las primeras horas de esta jornada, en las que los dos candidatos ya cumplieron su cita con las urnas.

El más madrugador fue el actual presidente, Florentino Pérez, socio número 1.484, quien ejerció el sufragio en la mesa 2 apenas una hora después de la apertura de las urnas.

Al llegar y tras depositar su papeleta, saludó y se fotografió con afiliados que se arremolinaron en torno al presidente de la constructora ACS y máximo dirigente del Real Madrid, cargo que aspira a renovar cuatro años y sobrepasar el cuarto de siglo al frente del club: un primer período de 2000 a 2006 y, de manera ininterrumpida, desde 2009 a la actualidad.

Pérez no ejercía el voto desde 2004, en los últimos comicios en los que concurrió y tuvo rival; ya que en los de 2006, que ganó Ramón Calderón, no se presentó, y a partir de 2009, no hubo urnas porque no se presentaron otros candidatos, por lo que revalidó automáticamente el cargo.

Su opositor, Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy, depositó su voto al filo de las 11.00 horas (09.00 GMT) en medio de aplausos de socios que le acompañaron hasta la urna y de algún insulto aislado.

El candidato, de 37 años y con número de socio 41.736, que votó en la mesa 33, se estrena como aspirante con el lema ‘Legado y futuro’ y, tras emitir su sufragio, reiteró la importancia de unos comicios que calificó de "referéndum".

"Si hoy el socio del Real Madrid no llega a votar, esto se hubiese convertido probablemente en las últimas elecciones del Real Madrid, al menos tal y como lo conocemos hoy. Tanto en lo social, en lo deportivo y en la parte institucional y financiera necesitamos transparencia", indicó.

A los votos presenciales se unirán, tras el cierre de las urnas, las papeletas emitidas por correo, bajo custodia de los servicios de seguridad del club en una sala dotada también de un sistema de videovigilancia.

La campaña ha estado cargada de mensajes de tensión entre ambas candidaturas y cruces de promesas de fichajes: Pérez ha anunciado que si sigue en el sillón presidencial, fichará al técnico portugués José Mourinho y a los futbolistas Denzel Dumfries y Ibrahima Konaté; Riquelme se comprometió a la llegada de los jugadores Erling Haaland y Rodri Hernández, además de intentar convencer al técnico alemán Jürgen Klopp para ocupar el banquillo.