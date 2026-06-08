Berrettini confirma su participación en Wimbledon tras descartar una lesión

"¡Ya estoy trabajando en mi rehabilitación con el objetivo de llegar a Wimbledon en la mejor forma posible!", afirmó el tenista en su cuenta de Instagram.
El número 48 del ranking explicó que "las pruebas realizadas en los últimos días no detectaron ninguna lesión muscular significativa".
"Saliendo de París con una sonrisa en la cara por los grandes partidos que he jugado (...) Durante estas dos semanas y, especialmente después de mi retirada, sentí una cantidad de amor y apoyo que me hizo, una vez más, sentirme agradecido y afortunado de tener una familia, un equipo, amigos y una afición tan increíbles detrás de mí", concluyó.
El italiano se retiró por lesión en el partido de cuartos de final del Grand Slam de París contra su compatriota Matteo Arnaldi cuando el marcador marcaba 7-5, 5-2 para este último y se habían jugado dos horas.
Berrettini, que disputaba Roland Garros cuatro años después tras haber superado varias lesiones, se resintió físicamente al inicio del segundo set, cuando salió de la pista para ser tratado.
Pese a que regresó al campo, su rendimiento ya no fue el mismo y acabó abandonando cuando trataba de llegar a las únicas semifinales de Grand Slam que le faltaba.