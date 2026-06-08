El Real Madrid vende la camiseta con el nombre de León XIV a 195 euros

En los escaparates de los locales, el club blanco ha colocado maniquíes para exhibir la camiseta, en la que en su espalda se lee "León" en la parte superior y "XIV" como dorsal.

El coste de la camiseta es de 195 euros, a la que se puede añadir el pantalón (55 euros) y las medias (25).

Al día siguiente de su triunfo en las elecciones presidenciales, Florentino Pérez va a regalar esta tarde una camiseta al papa con su nombre con motivo del encuentro que va a celebrar en el estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana, uno de los actos centrales del programa del pontífice estadounidense durante su estancia en la capital de España.

"Quisiera dar la bienvenida a España a León XIV. Hoy ha dicho en el avión que le trasladaba a España desde Roma que es del Real Madrid y eso para nosotros es un orgullo. Bienvenido santidad", dijo Pérez el pasado sábado en un acto de campaña.

El mandatario del club blanco se refirió a unas palabras de Robert Prevost durante el vuelo que le trasladó ese día a España para el inicio de su visita y en las que apuntó que, aunque la figura del pontífice "es de todos los equipos", él es "del Real Madrid".

Será la segunda vez que el Bernabéu acoja un acto del papa después del que protagonizó Juan Pablo II el 3 de noviembre de 1982.