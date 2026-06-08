Le Quâng Liêm, ante los jóvenes ambiciosos Murzin, Oro y Santos en el Magistral de León

En la presentación de la trigésimo novena edición del torneo decano en España, realizada en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León, han estado presentes el director del Magistral, Marcelino Sión; el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez; y el director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez-Guijo, entre otros.

El director del Magistral, Marcelino Sión, señaló que la nómina de jugadores, que en esta ocasión tienen una edad media de apenas 24 años, se ha elegido "pensando en los diferentes estilos de juego de los participantes y su capacidad de lucha, lo que garantiza partidas emocionantes", dijo.

En relación a las actividades paralelas que despliega el Magistral cada año, Sión recordó que el objetivo es "conectar el ajedrez en León con la cultura, con el patrimonio histórico y con sus gentes".

Entre estas actividades, destaca la conferencia "La revolución ajedrecística en Cuba, la era post Capablanca", que se celebrará el 4 de julio con el primer Gran Maestro cubano después de Capablanca, Silvino García, que conducirá a los asistentes a través de la historia del ajedrez cubano después de la revolución, incluyendo sus contactos con los líderes Fidel Castro y el Che, y la gran afición de ambos al ajedrez.