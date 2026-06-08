Lunes, 8 de junio de 2026

Puebla (México). La selección española se enfrenta este lunes a la de Perú, que no se ha clasificado para el Mundial 2026, en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad mexicana de Puebla en el último amistoso del equipo de Luis de la Fuente antes de la Copa del Mundo, en la que debutará el 15 de junio contra la de Cabo Verde.

Madrid. El Real Madrid vive su primera jornada tras la victoria en las elecciones a la presidencia del club de Florentino Pérez, quien podría confirmar oficialmente este lunes el fichaje de Jose Mourinho al frente del banquillo blanco.

Redacción Deportes. El Tour de Auvernia-Ródano/Alpes (antiguo Dauphiné) continúa este lunes con la segunda de las ocho etapas programadas, de 234,3 kilóm3tros de recorrido entre las localidades francesas de Saint-Martin-le-Vinoux y Le Puy-en-Velay, con dos puertos de tercera categoría y tres de segunda entre medias.

Ciudad de México. Durante décadas, habitantes de Xochimilco han defendido una cancha de fútbol ubicada dentro del cráter de un volcán extinto en el sur de Ciudad de México, un espacio que a días del Mundial 2026 fue elegido para una grabación oficial con jugadores de pelota mesoamericana.

- La selección argentina, campeona del mundo y de América, expone su corona ante media docena de equipos con posibilidades en uno de los Mundiales más abiertos de la historia, que, por primera vez, obligará al ganador a sobrevivir tras ocho partidos. Por Óscar González.

- A sus 18 años, el 13 de julio cumplirá ya 19, Lamine Yamal encara su primer Mundial, un torneo único para un extremo único, como una figura que dispara las expectativas, entre la exposición, la ambición y la presión, con el desafío que ya sobrepasaron Kylian Mbappé, Zinedine Zidane, Thierry Henry o Ronaldinho, campeones en sus estrenos. Por Iñaki Dufour.

- De los esfuerzos del exsecretario de Estado, Henry Kissinger, por traer grandes estrellas del fútbol y el Mundial a EE.UU. a los golpes de pecho del presidente Donald Trump por organizar el torneo de selecciones que arranca el 11 de junio hay un largo camino que pasa por la fundación de dos ligas nacionales, la fugaz presencia de Pelé o la pasión incondicional de las comunidades latinas en el país. Por Andrés Sánchez Braun.

- La selección mexicana de fútbol tendrá en su tercera vez como anfitrión de un Mundial el reto de acabar con el escepticismo sobre su capacidad para al menos igualar sus actuaciones en las ediciones de 1970 y 1986, en las que terminó como sexto lugar de la justa. Por Arturo Salgado Gudiño.

- Final de la NBA. Tercer partido: New York Knicks-San Antonio Spurs (2-0) (00:30 GMT del martes). Información de Andrea Montolivo. (FOTO) (VÍDEO)

- Tour de Auvernia-Ródano/Alpes, en Francia (antiguo Dauphiné) (hasta 14).

- Amistoso España-Perú, en Puebla (México) (20:00 hora local/02:00 GMT del martes).

. Otros amistosos: Países Bajos-Uzbekistán (18.45 GMT) y Francia-Irlanda del Norte (19.10).

- Previa del partido amistoso que enfrentará este martes a Argentina e Islandia en Alabama, Estados Unidos, en la antesala del comienzo del Mundial 2026.

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Arman

. Argentina y Messi exponen su corona ante media docena de aspirantes (Previa general), por Óscar González

. De Kissinger a Trump y del Cosmos a Messi; el largo camino del 'soccer' en EEUU, por Andrés Sánchez Braun

. México, ante la misión de igualar el sexto lugar que logró en 1970 y 1986, por Arturo Salgado Gudiño.

. A sus 18 años, el español Lamine Yamal encara su primer Mundial como una figura que dispara las expectativas. Por Iñaki Dufour.

- Análisis del Gran Premio de Hungría de velocidad, disputado el pasado fin de semana en el Balaton Park. "Marc Márquez, de nuevo en la pelea por el título con una 'carambola' a final de recta", por Juan Antonio Lladós.

- París. Análisis del Torneo de Roland Garros, que concluyó este domingo con las victorias del alemán Alexander Zverev y la rusa Mirra Andreeva.

- Torneos ATP 250 sobre hierba de Stuttgart (Alemania) y Bolduque (Países Bajos) (hasta 14).

- Torneos sobre hierba WTA 500 de Queen's, en Londres, y 250 de Bolduque (Países Bajos) (hasta 14).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes