Martes, 9 de junio de 2026

Ciudad de México. A menos de dos días de la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, el Museo Jumex abre ‘Objetos de Leyenda’, exposición dedicada a mostrar las piezas más destacadas del fútbol como la camiseta que Diego Maradona llevó en el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986.

- Los grandes templos de la NFL serán protagonistas del Mundial 2026 en Estados Unidos, donde once estadios acogerán la mayor parte del torneo, incluidas las semifinales y la final en el MetLife Stadium de Nueva York.

- Canadá solo cuenta con dos sedes en el Mundial 2026, Toronto y Vancouver, pero sus estadios resumen bien la evolución del deporte profesional en el país: el BMO Field, nacido para el fútbol moderno, y el BC Place, un coloso multiusos construido para la era de los grandes eventos.

- En la puesta en escena del fútbol, el Estadio Azteca estrenará el próximo jueves su tercer acto, como sede de la primera Copa Mundial en la época de la Inteligencia artificial, abierta a 48 selecciones nacionales.

Redacción Deportes. El Tour de Auvernia-Ródano/Alpes (antiguo Dauphiné) continúa este martes con la tercera de las ocho etapas previstas: una contrarreloj con llegada y salida en la ciudad de Perreux con un trazado ondulante de 28,4 kilómetros.

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- España. Liga Endesa. Semifinales. Primer partido (FOTO): Barça-La Laguna Tenerife (18.00 GMT).

- Tour de Auvernia-Ródano/Alpes, en Francia (antiguo Dauphiné) (hasta 14).

- Amistoso Argentina-Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, Estados Unidos (03.00 CET/01.00 GMT del miércoles).

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Bautizada en honor al estadio Maracaná de Brasil y marcada por una vieja historia local que asegura que Pelé jugó ahí, una cancha comunitaria en el barrio de Tepito, en el corazón de la Ciudad de México, busca atraer leyendas brasileñas durante el Mundial 2026, luego de haber organizado meses atrás un encuentro con exjugadores portugueses. (FOTO) (VÍDEO)

- A menos de dos días de la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, el Museo Jumex abre ‘Objetos de Leyenda’, exposición dedicada a mostrar las piezas más destacadas del fútbol como la camiseta que Diego Maradona llevó en el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986 (FOTO)

- Berlín. El museo de Madame Tussaud de Berlín presenta una nueva figura de cera de Lamine Yamal, jugador de la selección española y del Barcelona con motivo del Mundial 2026 (09.00). (FOTO) (VÍDEO)

. De L.A a Nueva York, los 11 estadios NFL que acogerán el Mundial 2026 en EE.UU, por Albert Traver.

. Los estadios canadienses: el techo retráctil de Vancouver y la polémica de Toronto, por Julio César Rivas

. Estadio Azteca: El tercer acto de una mezquita, por Gustavo Borges

- Torneos ATP 250 sobre hierba de Stuttgart (Alemania) y Bolduque (Países Bajos) (hasta 14).

- Torneos sobre hierba WTA 500 de Queen's, en Londres, y 250 de Bolduque (Países Bajos) (hasta 14).

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Redacción EFE Deportes