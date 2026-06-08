Sinner se somete a pruebas médicas tras su malestar físico en Roland Garros

El tenista, número uno del mundo, se presentó en el Hospital San Raffaele de Milán (norte de Italia) para realizar unos exámenes médicos programados después de unos días de vacaciones en la isla mediterránea de Cerdeña, según adelantaron medios locales.

El deportista italiano se somete a estas pruebas tras mostrar signos de fatiga y ciertas dudas físicas durante el torneo de París, al que llegaba como gran favorito después de una racha brillante y con la ambición de conquistar el único Grand Slam que aún le falta.

El jugador de San Cándido cayó ante Cerúndolo después de ganar los dos primeros sets y de dominar 5-1 en el tercero, momento en el cual comenzó a mostrar signos de cansancio y problemas físicos, lo que permitió la remontada de su rival y acabó provocando su eliminación.

En el torneo previo, el Masters 1.000 de Roma que conquistó, Sinner también mostró en algunos de sus encuentros signos de malestar físico.

El transalpino tiene previsto regresar a los entrenamientos el miércoles, y no participará en torneos sobre hierba previos a Wimbledon, tal y como ya anunció el propio tenista.

Tras su eliminación en París, Sinner se sometió a revisiones en un centro médico de Turín, con la vista puesta en el torneo en Wimbledon, el torneo más antiguo de la historia y considerado como uno de los más prestigiosos del mundo, donde defenderá título.