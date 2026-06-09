ONG piden a México priorizar derechos humanos y medioambiente sobre el Mundial

La petición fue presentada a dos días de la inauguración del torneo mediante una acción simbólica encabezada por activistas de Greenpeace México, quienes desplegaron una manta de 21 metros de largo en la Estela de Luz, en el Paseo de la Reforma en Ciudad de México, con el mensaje: "Esto también está en juego. El mundo está viendo".

En un comunicado conjunto, las organizaciones denunciaron que problemáticas como las desapariciones, la violencia, el desplazamiento forzado, la migración, el despojo territorial y la justicia ambiental han sido relegadas mientras avanzan los preparativos para el Mundial.

Entre los grupos firmantes figuran Amnistía Internacional, Greenpeace México, Global Exchange, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Project Worldcup Spotlight, el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia y la Asamblea de Incidencia por los Derechos Humanos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las organizaciones cuestionaron la asignación de recursos públicos para el evento deportivo y señalaron que el Gobierno federal ha anunciado inversiones de hasta 2.000 millones de pesos (casi 115 millones de dólares) para infraestructura de movilidad en las tres ciudades sede, además del despliegue de 100.000 elementos de seguridad.

Según los colectivos, estas inversiones contrastan con la falta de atención a diversas problemáticas sociales.

Recordaron que en México existen más de 133.000 personas desaparecidas y demandaron mayores garantías para las familias buscadoras y para las mujeres que participan en labores de localización de personas.

Asimismo, pidieron poner fin a las redadas migratorias realizadas por autoridades mexicanas y estadounidenses y reclamaron medidas para la integración de miles de personas deportadas hacia México durante 2025 y los primeros meses de 2026.

Durante una conferencia conjunta, las organizaciones también expresaron preocupación por la próxima revisión del tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y afirmaron que el proceso debe priorizar los derechos laborales, la protección ambiental, la agricultura y los derechos humanos, por encima de los intereses de grandes corporaciones.

Además, denunciaron el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y afromexicanas, la violencia contra defensores de derechos humanos y los impactos ambientales de proyectos extractivos y de infraestructura en distintas regiones del país.

Los colectivos sostuvieron que México enfrenta una deuda pendiente en materia de justicia ambiental y señalaron que los efectos del cambio climático afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables.

Finalmente, hicieron un llamado a Sheinbaum para abrir un diálogo con la sociedad civil y establecer compromisos concretos en materia de derechos humanos, justicia social y protección ambiental, al tiempo que advirtieron que continuarán realizando acciones públicas en México, Estados Unidos y Canadá durante el desarrollo del Mundial.

El partido inaugural del Mundial será el 11 de junio y enfrentará en el legendario Estadio Azteca de la capital mexicana a las selecciones de México y Sudáfrica.