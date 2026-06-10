COI retocará Carta Olímpica para tener más neutralidad y controlar el programa deportivo

La presidenta de la institución olímpica, Kirsty Coventry, dio a conocer la iniciativa en la rueda de prensa posterior y explicó que se enmarca en el proceso 'Preparados para el futuro' ('Fit for the future', en inglés), impulsada desde que asumió el cargo hace casi un año con el fin de analizar los aspectos de mejora del movimiento olímpico para las próximas décadas.

En el apartado sobre la misión y el papel del COI, se pretende incluir que se aplicará "la neutralidad en todo momento, libre de presiones gubernamentales, culturales, sociales o económicas".

Sobre los atletas olímpicos, una de las enmiendas subraya que su selección no estará basada únicamente en sus méritos deportivos, sino que deben ser "modelos a seguir que respetan, defienden y promueven una sociedad pacífica a través del deporte", al tiempo que se afirma que serán los comités olímpicos nacionales los "responsables del comportamiento de los miembros de sus delegaciones".

Según el COI, los cambios pretenden "salvaguardar la autonomía del movimiento olímpico, proteger a los atletas y las competiciones de presiones externas y prevenir la instrumentalización del deporte y los atletas con fines políticos, sociales o económicos".

Los cambios de la Carta Olímpica se extienden a lo relativo al programa olímpico con el propósito de modernizar su marco de gobernanza.

La Ejecutiva del COI ha propuesta eliminar la lista de federaciones internacionales de la Carta Olímpica para disponer de "mayor flexibilidad para diseñar el programa de los Juegos Olímpicos y reflejaría mejor un enfoque basado en criterios objetivos y transparentes", si bien las consultará antes de tomar cualquier decisión sobre el catálogo de disciplinas.

Esta lista recibiría el beneplácito de la Sesión del COI siete años antes de los Juegos Olímpicos y el comité organizador aprobaría cualquier deporte adicional cinco años antes.

La asamblea general, máximo órgano de la institución olímpica, sería la competente para que tres años antes, se aprobase la lista de eventos y las cuotas de atletas.

Coventry, junto al presidente de la Comisión del Programa Olímpico, Karl Stoss, remarcó la conveniencia de "recuperar el control" del deporte olímpico por parte del COI.

"Al posicionar nuestro programa olímpico, deberíamos tener realmente el control sobre ello. Esta es nuestra base para los Juegos Olímpicos. Esta es la mayor propiedad que tenemos, que compartimos con el movimiento olímpico, así que deberíamos tener el control", comentó.

A juicio de la presidenta del COI, es preciso que este organismo tenga "la flexibilidad y la agilidad para reconocer nuevas disciplinas o eventos".

"Y tal y como estamos ahora mismo, no contamos con ese proceso, no tenemos un proceso claro que siga los criterios, que sea transparente para que todos puedan seguirlo", añadió.

Convetry se comprometió a que las federaciones internacionales comprendan su participación o no en los Juegos y cómo podrían regresar al programa olímpico en caso de que fuesen excluidas.

Creo que hay varios niveles. Creo que cuando nos referimos a recuperar el control, En Los Ángeles 2028 habrá 36 deportes y la idea es que en Brisbane 2032 haya menos, aunque no se concretará antes de final de año.