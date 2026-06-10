Coventry (COI) confía en que el Mundial sea un "aprendizaje" para Los Ángeles 2028

Coventry trasladó este mensaje en una rueda de prensa en la sede del COI en Lausana (Suiza) al ser preguntada por las decisiones del Gobierno de Donald Trump a la hora de aplicar normas migratorias a futbolistas, árbitros o técnicos que deben participar en el Mundial que comienza este jueves o a aficionados.

"Estoy convencida de que en dos años podremos superar algunos de los retos a los que se enfrenta ahora la Copa del Mundo. Pero creo que también se necesita colaboración y aprendizaje. El equipo y todos los que están sobre el terreno están aprendiendo ahora y podemos seguir trabajando muy de cerca con el OCOG (comité organizador de Los Ángeles 2028) y con el Comité Olímpico de Estados Unidos para dar una respuesta", aseveró.

Según Coventry, el COI está "muy al tanto y sigue muy de cerca" el Mundial de fútbol y anunció que asistirá a algunos partidos, que no concretó.

También valoró la colaboración que están teniendo con los organizadores de los Juegos de Los Ángeles, que tendrán lugar del 14 al 30 de julio de 2028, con Trump aún en el poder.

"Estamos trabajando muy estrechamente (...) Esto es solo una parte del proceso, así que tenemos que seguir teniendo fe en él. Estoy segura de que veremos unos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 exitosos", remarcó la máxima responsable del COI.