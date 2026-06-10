El dominicano Cruz, de los Piratas, va a la lista de lesionados por 10 días

Pittsburgh colocó a Cruz en la lista de lesionados con retroactividad al lunes pasado y subió desde su sucursal Triple A en Indianápolis, al jardinero Billy Cook.

Cruz había estado en condición de día a día desde que sintió molestias en su mano izquierda tras un fuerte deslizamiento en Atlanta durante el fin de semana, en un choque contra los Bravos.

El jardinero dominicano ha remolcado 44 carreras y anotado 45, líder de los Piratas en ambos departamentos, y es segundo en cuadrangular con 14.

Su línea ofensiva incluye un promedio de .264, .350 y .472., según en portal de los Piratas.

Cook, de 27 años, se encuentra en su tercera pasantía con los Piratas esta campaña. Logró formar parte del róster del Día Inaugural por primera vez en su carrera y vio acción en tres compromisos del 28 al 30 de marzo.

Se ha ido de 21-4 (.190) con tres bases robadas y cinco carreras anotadas en 32 cotejos de Grandes Ligas este año. Cook ha bateado .291 (de 55-16) con tres jonrones, 11 remolcadas, 10 boletos, cuatro estafadas, un OPS de .882 y 13 rayitas anotadas en 15 juegos de Triple-A en esta temporada.