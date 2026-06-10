Manny Pacquiao colecta donaciones para ayudar a las víctimas del terremoto en Filipinas

El púgil de 47 años, que compitió por la Presidencia de Filipinas en 2022, llamó a hacer donativos por medio de su fundación, que aceptará transferencias de dinero por múltiples vías, incluyendo criptomonedas, según se lee en un mensaje difundido en su cuenta de Instagram.

Las donaciones, aseguró, servirán para brindar alimentos, agua, suplementos de nutrición, medicamentos y otros ítems de primera necesidad a las víctimas del seísmo, por el que las autoridades han declarado el estado de calamidad en General Santos, donde comenzó a boxear en los noventa el ahora multicampeón mundial.

"Mi corazón se rompe por la gente de mi ciudad y por toda Mindanao. Este devastador terremoto se ha cobrado vidas, destruido hogares y sacudido a una comunidad que me lo ha dado todo", expresó, en referencia a la urbe donde se formó como profesional.

De forma preliminar, el Gobierno estima que los daños en infraestructuras cuantificados hasta ahora representan pérdidas por el orden de 562 millones de pesos filipinos, equivalentes a 9,1 millones de dólares.

Según datos recientes del Departamento de Bienestar Social de Filipinas, 197.750 personas resultaron afectadas por el terremoto en Mindanao, la segunda isla más grande del país, donde también 7.866 casas sufrieron daños, entre ellas 1.596 que quedaron destruidas por completo.

La Oficina de Defensa Civil, por su parte, elevó este miércoles a 630 el número de heridos, mientras buscan a 17 personas reportadas como desaparecidas entre escombros de numerosas edificaciones derrumbadas.

El sismo tuvo lugar a las 07.37 hora local del lunes (23.37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias, y ha estado sucedido por más de 2.000 réplicas en las últimas 48 horas, según los registros de la agencia local de sismología Philvocs.

Las labores de emergencia continúan en comunidades aisladas por derrumbes de carreteras, puentes y deslizamientos de tierra, mientras que equipos de rescate y personal de protección civil distribuyen ayuda humanitaria a miles de familias desplazadas.

Filipinas se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, donde se registran miles de terremotos cada año.