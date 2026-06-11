Hong Kong confisca productos falsificados del Mundial valorados en 20 millones de dólares

El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales informó este jueves de que la operación, bautizada como 'Portería a Cero' y desarrollada entre el 26 de mayo y este miércoles, desarticuló 29 casos de contrabando y cinco redes de venta en internet.

En total, los agentes se incautaron de unos 230.000 productos piratas, entre ellos 30.000 camisetas de fútbol, además de botas, guantes de portero, bolsos de lujo y equipos de sonido.

Las fuerzas de seguridad arrestaron a un conductor de camiones transfronterizos de 36 años en el puente que conecta Hong Kong, Zhuhai y Macao. Asimismo, otros cinco varones fueron detenidos por comercializar las réplicas en una plataforma de compras local. Todos han sido puestos en libertad bajo fianza mientras avanza la investigación.

El inspector jefe de la división de propiedad intelectual, Wayne Chung, explicó que el 80 % del cargamento interceptado tenía como destino el continente americano, sede del presente Mundial que organizan conjuntamente Canadá, Estados Unidos y México.

Las autoridades destacaron la alta calidad de las falsificaciones, centradas en réplicas de camisetas de nivel profesional que en el mercado lícito alcanzan precios de entre 1.100 y 1.300 dólares hongkoneses (entre 140 y 165 dólares estadounidenses y entre 120 y 143 euros).

Los contrabandistas incluyeron etiquetas y protectores de escudos muy logrados para confundir al comprador, aunque las impresiones y los cortes finales revelaron el fraude. Según Aduanas, estas redes también enviaban artículos de lujo falsos para aprovechar el flujo turístico del macroevento.

Según la legislación hongkonesa, la importación, exportación o venta de productos que infrinjan los derechos de autor está penada con multas de hasta 500.000 dólares hongkoneses (63.800 dólares estadounidenses, 55.200 euros) y penas de hasta cinco años de prisión.