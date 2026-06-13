Los deportivos Amambay y Campoalto serán los protagonistas de las finales de la Copa Comuneros de baloncesto

La Copa “Estadio Comuneros” lo disputan los cuatro clubes no clasificados a la segunda etapa de la Liga Nacional de Básquetbol 2026, cuya fase de “todos contra todos” a una sola rueda concluyó el jueves.

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Deportivo Amambay de Pedro Juan Caballero y Deportivo Campoalto de Asunción se ubicaron en el primer y segundo puestos, para avanzar a la segunda fase que es la final directa.

La Confederación Paraguaya de Básquetbol programará los juegos de las finales, tres partidos, con ventaja de localía para el campeón defensor Deportivo Amambay (2 juegos de local).

En la última fecha del torneo, disputada el jueves, Amambay se impuso 110-79 a San Alfonzo de Minga Guazú, en uno de los partidos, ya con los pedrojuaninos clasificados a la final antes de disputar este juego.

En el otro partido, Ciudad Nueva le ganó 81-80 a Campoalto, pero no fue suficiente para clasificar, puesto que los colegiales quedaron con mejor saldo de goles.

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* Tabla de posiciones. Las puntuaciones luego de las tres fechas, a una sola rueda, quedaron así:

Deportivo Amambay 6 puntos (+69) finalista

Deportivo Campoalto 4 puntos (-5) finalista

Club Atlético Ciudad Nueva 4 puntos (-29)

San Alfonzo de Minga Guazú 4 puntos (-35)

* Todos los resultados. Los resultados registrados en las tres fechas fueron:

Fecha 1 - 4 de junio:

Ciudad Nueva 73 - San Alfonzo 79

Campoalto 74 - Amambay 88

Fecha 2 - 8 de junio:

Amambay 88 - Ciudad Nueva 64

San Alfonzo 63 - Campoalto 73

Fecha 3 - 11 de junio:

Amambay 110 -San Alfonzo 79

Campoalto 80 - Ciudad Nueva 81