Polideportivo
16 de junio de 2026 a la - 10:25

Marlen Reusser, con el objetivo de dar a Movistar el tercer titulo en la Vuelta a Suiza

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Redacción deportes, 16 jun (EFE).- La suiza Marlen Reusser (Movistar) partirá como una de las favoritas para imponerse en la 6ª edición de la Vuelta a Suiza que se disputa desde este miércoles hasta el domingo en paralelo a la prueba masculina, con 5 etapas, que incluyen una contrarreloj y un final de montaña que decidirá la carrera.

Por EFE

La novedad será que la ronda femenina compartirá el mismo recorrido y fechas con la prueba masculina, con las cinco etapas en formato de circuito cerrado y los mismos lugares de salida y llegada. El inicio tendrá lugar en Sondrio, en la región italiana de Valtellina. La suiza Marlen Reusser defenderá el título logrado en 2025, aunque ya conoció los laureles en 2023.

Con la referencia de Reusser, Movistar contará con un bloque completo que integran Liane Lippert, Sara Martín, Lucía Ruiz, Francesca Barale y Ana Magalhaes.

La nómina de inscritas es destacada, con la presencia de la neerlandesa Demi Vollering, campeona de Europa y doble de la Vuelta, además de reciente ganadora del Giro. Se trata de la favorita, vencedora en Suiza en 2024, pero la polaca Katarzyna Niewiadoma (Canyon), la neerlandesa Lucinda Brand (Lidl) y la italiana Elisa Longo Borghini (UAE) optarán a la victoria.

Día Etapa                   Recorrido                 Km

17 1a                   Sondrio - Sondrio          109

18 2a                Locarno - Locarno               105

19 3a                Bad Ragaz – Bad Ragaz          120,8

20 4a                 Aarburg - Aarburg (CRI)       23,7

21 5a    Villars-sur-Ollon- Villars-sur-Ollon       100.4