El puertorriqueño Lindor regresará de la lista de lesionados la semana próxima

Lindor, quien no ha jugado desde el 22 de abril debido a una distensión en el músculo de la pantorrilla izquierda, jugará con el equipo Doble-A de Binghamton el viernes y, dependiendo del clima, el domingo con Binghamton o Triple-A de Syracuse.

En ese momento, el equipo reevaluará su progreso y considerará su activación, precisó este jueves la página web de los Mets.

"Sabemos que jugará dos partidos con seguridad", dijo el mánager Carlos Mendoza.

El jardinero Tyrone Taylor, quien se rehabilita de una distensión en el flexor de la cadera derecha, también comenzará su rehabilitación en las Ligas Menores el viernes.

Los Mets informaron que esperan de Lindor una recuperación más rápida que la de Taylor, ya que ha pasado la última semana y media jugando en partidos simulados en el Citi Field.

Esto le ha permitido tener turnos al bate regulares y practicar con roletazos en un entorno controlado.

"Si Lindor responde bien al entorno poco controlado que encontrará en los partidos de ligas menores, es posible que dos apariciones de rehabilitación sean suficientes, a pesar de haber estado inactivo durante casi dos meses", afirmó el equipo neoyorquino.

Al momento de su lesión, Lindor bateaba para promedio de .226, con 2 cuadrangulares, 5 carreras producidas, 21 indiscutibles y un OPS de .669.