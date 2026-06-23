Bouza, seleccionador de rugby, mezcla veteranía y juventud en la lista para la Nations

Según informa la Real Federación Española de Rugby (RFER) en un comunicado, el técnico ha llamado de nuevo a varios jugadores que militan en clubes de Francia y entre los que destaca el capitán Jon Zabala.

Junto al delantero vasco están convocados Álvaro García, Manex Ariceta, Kerman Aurrekoetxea, Ekain Imaz, Hugo Pirlet, Luca Tabarot, Alberto Carmona, Ignacio Piñeiro y Gonzalo López Bontempo.

En esta competición podría tener lugar el estreno de las internacionalidades de Jaime Manteca, Jeremy Trevithick, Diego González y Gabriel Vélez. Los dos primeros fueron subcampeones del mundo en las Series de Rugby 7s de 2025 y medalla de bronce en 2026.

A los Leones, 17ª selección en la clasificación de World Rugby, les espera en estos tres encuentros en América tres rivales de un nivel similar: Estados Unidos, en el puesto 16; Tonga, en el 19; y Canadá, en el 25.

Esta competición cruza a los 12 mejores conjuntos del segundo nivel internacional en dos grupos de cara a elevar su competitividad y nivel. Las selecciones del Grupo A, en el que se encuadran las europeas y asiáticas, viajan en julio para medirse a tres rivales del Grupo B, en el que están las del Pacífico y América, que devolverán la visita en noviembre.

El A está formado por Georgia, España, Portugal, Rumanía, Hong Kong, China y Zimbabue, y el B por Uruguay, Estados Unidos, Chile, Tonga, Canadá y el ganador del torneo clasificatorio final, Samoa o Bélgica.

España jugará contra Canadá el domingo 5 de julio; contra Tonga, el 11, y contra los Estados Unidos el 19 del mismo mes.

La lista de convocados es la siguiente: Gauthier Minguillon, Diego González, Matheo Triki, Martiniano Cian, Gabriel Vélez, Santiago Ovjero, Imanol Urraza, Vicente Boronat, Iñaki Mateu, Matthew Foulds, Pau Aira, Yago Fernández, Antonio Suárez, Jaime Manteca, Lucas Santamaría, Thierry Futeu, Estanislao Bay, Alvar Gimeno, Bautista Güemes, Jeremy Trevithick, Ignacio Piñeiro, Alberto Carmona, Manex Ariceta, Gonzalo López Bontempo, Kerman Aurrekoetxea, Ekain Imax, Hugo Pirlet, Lucas Tabarot, Jon Zabala y John Wessel.