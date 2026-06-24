El COI anticipa "pocas sorpresas" en la lista de deportes para los JJOO de Brisbane 2032

"No habrá realmente sorpresas con el programa, pero creo que la decisión final se tomará en los próximos meses, quizá a finales de este año o a principios del próximo", destacó en rueda de prensa durante la 146ª sesión del COI el presidente del grupo de trabajo de la organización para el programa olímpico, Karl Stoss.

El austríaco señaló que en los próximos meses se revisarán y analizarán todos los deportes y disciplinas con el comité organizador de la ciudad australiana, aunque "ya se han tomado algunas decisiones claras y compromisos con diferentes partes y autoridades", afirmó.

En París 2024 se introdujo por primera vez el breakdance, mientras que en los próximos Juegos Olímpicos, los de Los Ángeles 2028, debutarán como disciplinas el flag football y el squash, además de regresar deportes como el béisbol/sóftbol, el lacrosse y el críquet.