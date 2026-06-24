Gasol presenta como alto cargo del COI las nuevas becas universales para atletas olímpicos

"No importa la posición en la que terminen, lo esencial es reconocer la importancia y la relevancia de ser un olímpico, de participar y de representar tu deporte y a tu país en los Juegos Olímpicos", destacó en rueda de prensa junto a la presidenta del COI, Kirsty Coventry, durante la 146ª sesión del organismo.

Gasol, campeón mundial, triple campeón europeo y doble subcampeón olímpico con la selección española -con la que suma once medallas en grandes eventos- en una carrera en la que también logró dos títulos de la NBA -la liga profesional norteamericana-, explicó que los deportistas interesados en obtener estas nuevas becas del COI tendrán que hacerlo a través de la web del organismo Athlete365, y advirtió que "deberán asegurarse de cumplir con los valores de la Carta Olímpica y todos nuestros principios".

Los primeros beneficiados de estas becas serán los deportistas que participaron en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), y podrán optar todos los atletas siempre que no hayan cometido infracciones de las normas antidopaje, del código ético del COI, de las normas de participación o de la mencionada Carta Olímpica.

Los primeros pagos se realizarán en 2027, y se espera que en cada periodo entre unos Juegos Olímpicos y los siguientes se beneficien de estas becas unos 14.000 atletas, por lo que el COI reservará un fondo de unos 140 millones de dólares por cada ciclo.

Las becas son una de las primeras acciones de la estrategia del COI "Fit for the Future", encaminada a buscar nuevas formas de apoyo a los atletas para su desarrollo deportivo a largo plazo o su transición profesional.

La beca se canalizará a través de estructuras existentes en los comités olímpicos nacionales de los países miembros del COI, y si un atleta decide no solicitarla, su asignación permanecerá en el fondo para beneficiar a deportistas futuros.