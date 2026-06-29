Marchand, con problemas físicos es duda para lo que falta de Campeonatos de Francia

"Léon sintió un dolor en el aductor durante la carrera. Bajó el ritmo y está recibiendo tratamiento. Estamos a la espera de más información", señaló el director técnico de la Federación Francesa, Denis Auguin, tras la prueba.

Problemas físicos que obligaron a Marchand a renunciar a participar en la final de los 200 braza prevista por esta tarde y que ponen en duda la continuidad de las súper-estrella gala en los Nacionales.

"Hay que esperar un poco. Ahora mismo está recibiendo tratamiento, por lo que seguramente habrá que aguardar hasta mañana -martes-, porque s¡ se trata de una lesión hay que esperar un poco para verlo mejor", explicó el director técnico.

Un serio contratiempo para Marchand a poco más de mes para el inicio de los Europeos que se disputarán en agosto en París y en los que el nadador francés, de 24 años, quería refrendar ante su público su condición de indiscutible número uno de la natación mundial.

Tal y como dejó claro el sábado tras imponerse en la final de los 400 estilos, prueba de la que el francés es el vigente plusmarquista universal, con un crono de 4:04.56 minutos, la quinta mejor marca de todos los tiempos.

La primera de las seis pruebas en las que Léon Marchand, de 24 años, tenía previsto competir en los Campeonatos de Francia que se disputan en Saint-Étienne, donde aparece inscrito también en los 200 libre, los 200 mariposa, los 200 estilos y los 400 libre.