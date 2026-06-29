Sheinbaum aplaude homenaje a guardameta Guillermo Ochoa con la selección mexicana

"En el Mundial pasado se coronó y en éste pues se merecía ese homenaje, la verdad. Muy merecido el que haya podido jugar esos minutos", sostuvo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, aunque evitó entrar en debates sobre las decisiones técnicas de la selección mexicana.

Por ello, llamó a cerrar filas en apoyo al combinado nacional con miras a sus próximos compromisos.

"¿Qué queremos todas y todos los mexicanos? Que gane la Selección. Desearle la mejor de las suertes", afirmó.

La selección mexicana bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, se enfrenta eeste martes a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, que México organiza junto con Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum destacó la confianza y la evolución mostrada por el equipo en los últimos encuentros.

"Sabemos además que tienen mucha confianza en sí mismos, están muy bien, que han ido mejorando y todos tenemos mucha fe y mucho corazón con nuestra Selección. Eso es en este momento lo más importante", señaló.

La presidenta elogió la trayectoria de Ochoa, uno de los jugadores más emblemáticas del fútbol mexicano y figura destacada en varias Copas del Mundo, donde se consolidó como referente de la selección gracias a sus actuaciones bajo los tres palos.

"Además, me gusta mucho, es una gente muy querida también porque es un gran portero, la verdad", dijo.

No obstante, evitó pronunciarse sobre el futuro papel de Ochoa dentro de la selección nacional y dejó esa decisión en manos del cuerpo técnico.

"No sé si después va a jugar otra vez, ya dependerá del entrenador", comentó.

Ochoa, quien ayudó a la selección mexicana a ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, entró al partido ante los checos en el minuto 78 bajó una sonora ovación que duró varios minutos.

El guardameta, que asistió a los Mundiales de 2006 y 2010, sin tener participación, fue titular en las justas de 2014, en el que una gran actuación ante Brasil lo encumbró, 2018 y 2022; por lo que en este certamen acumuló su sexta participación.