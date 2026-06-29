Sheinbaum destaca la "humanidad" de los mexicanos en Tijuana hacia la selección iraní

"La hospitalidad, el cariño y particularmente a quienes sufren porque más allá del gobierno incluso, de los gobiernos, la virtud de la política exterior mexicana es que es la relación entre los pueblos, no solo entre los gobiernos. Y eso es lo que se pone por encima de todo", subrayó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

La gobernante mexicana respondió así a un comunicado de la selección persa después de haber concluido su participación en la Copa del Mundo y su estancia en Tijuana, en el que agradeció la acogida "del maravilloso pueblo de México" en medio del "trato injusto y antideportivo que sufrió nuestra delegación" durante el torneo internacional.

Al ser preguntada por las palabras del combinado de la República Islámica, Sheinbaum evitó referirse al trato que los jugadores recibieron de las autoridades estadounidenses, pero remarcó que lo que ellos vivieron en Tijuana fue "algo orgánico" gracias al "cariño" de la gente.

"Es el pueblo de Tijuana que salió a recibirlos, a llevar los mariachis, a recibirlos cuando regresaban. Y no tiene nada que ver en efecto con la política, con la relación entre los gobiernos, sino es el apoyo, la humanidad, el cariño", añadió.

En este sentido, la mandataria subrayó que los valores del pueblo de México "son únicos" y "muy especiales", los cuales enmarcó en la cosmovisión de las culturas indígenas donde "el valor comunitario (está) por encima incluso del valor individual".

"La fiesta que se vive tiene que ver con eso (....) No hay dinero para ir al estadio, pero no hay problema, lo vemos en la pantalla y gozamos igual. Por eso hay que estar muy orgullosos de ser mexicanas y mexicanos", concluyó.

La selección de Irán cayó eliminada del Mundial en la fase de grupos después de lograr tres empates en sus tres partidos, en medio de críticas y denuncias de los jugadores por el trato recibido por Estados Unidos a causa del conflicto en Oriente Medio.