FIFA recuerda elaboró calendario torneo teniendo en cuenta condiciones climáticas extremas

La Federación Internacional respondió, de esta forma, al informe de la Secretaría para el Cambio Climático de la ONU difundido el lunes, en el que alertaba de que "al menos un cuarto de los partidos del torneo, 26 de 104 encuentros", estaba previsto que se disputasen "en condiciones de calor extremo" y que la ola de calor que entrará este fin de semana en Estados Unidos, "pondrá en riesgo la final del torneo (Nueva York/Nueva Jersey) dos partidos de cuartos de final y el tercer puesto" por las elevadas temperaturas de bulbo húmedo, el indicador que mide el estrés térmico real en el ser humano.

La FIFA resalta que, como expuso antes del comienzo del Mundial, se han adoptado medidas para paliar las situaciones de calor extremo.

"La programación se elaboró teniendo en cuenta las condiciones climáticas. El calendario de partidos equilibra los requisitos deportivos, operativos y de retransmisión, al tiempo que minimiza los desplazamientos, maximiza los días de descanso y tiene en cuenta los perfiles climáticos locales y la infraestructura de las sedes, basándose en el exhaustivo análisis de riesgos por calor llevado a cabo por la FIFA en cada ubicación", expuso.

En ese sentido, destaca que se limitaron "estratégicamente" los partidos al aire libre durante las horas más calurosas del día, se ajustaron las horas de inicio en determinados mercados y, "en la medida de lo posible", se dio prioridad a los estadios cubiertos para los partidos previstos en franjas horarias más cálidas.

Además, se creó "un grupo de trabajo específico para la mitigación y gestión de las enfermedades relacionadas con el calor, integrado por expertos médicos y operativos", que elaboró directrices estandarizadas para situaciones de alertas de riesgo y planes de acción médicos armonizados para los estadios.

La FIFA recuerda que supervisa "las condiciones en tiempo real", integrando, tal y como recomienda el informe de la ONU, la vigilancia de la temperatura de bulbo húmedo y del índice de calor, "y está preparada para aplicar los protocolos de contingencia establecidos en caso de que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos".