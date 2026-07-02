Scariolo, en su despedida: "La grandísima mayoría de la afición ha creído en nosotros"

Scariolo, en un vídeo en su cuenta de X, asegura que, a pesar de haber acabado el curso en blanco, cumplió el objetivo que se le encomendó tras su regreso hace un año de "devolver al Real Madrid a un lugar de prestigio en Europa".

"Doce meses después, con humildad y con orgullo, puedo decir que lo hemos conseguido", afirma Scariolo en la grabación distribuido instantes después de que el Real Madrid comunicara el cese de "mutuo acuerdo" del técnico.

A juicio de Scariolo, el conjunto blanco jugó "el mejor baloncesto posible" e hizo "una gran 'regular season' (fase regular), un excelente 'playoff' y una extraordinaria Final Four con el equipo destrozado por las lesiones en un ambiente tremendamente adverso". "Y ahí lo dejo", apostilla.

"Hemos llegado a un suspiro de ser campeones de Europa, produciendo un enorme esfuerzo que evidentemente hemos pagado sucesivamente en el 'playoff', en dos noches malas que han supuesto una eliminación dolorosa", prosigue en su análisis.

Scariolo opina que hasta la racha de bajas que sufrieron en el juego interior, toda la plantilla estaba convencida de que el equipo "iba en la dirección correcta para ser campeones de liga" a la vista de la "contundencia" mostrada en los ocho meses previos.

"Creo que solo una vez en más de treinta años de historia de la ACB un equipo había asegurado el primer puesto en la 'regular season' con tanta antelación", esgrime.

También alega la solvencia con la que ganaron al Valencia Basket, al que define como "el rival más creíble y que acabaría ganando merecidamente" la Liga Endesa.

"No queda nada más. El deseo de que el año que viene el equipo tenga ese punto de suerte que nos ha faltado este año y pueda ganar esa Euroliga de la que tan cerca hemos estado este año", subraya.

En su despedida, Scariolo señala que es el momento de despedirse de la afición madridista más que de ahondar en su análisis de los motivos que condujeron a su cese.

"Ya toda la autocrítica la hemos hecho en múltiples ocasiones. Ahora toca mostrar mi agradecimiento al club, en primer lugar, por la oportunidad que me ha brindado a los jugadores, por su esfuerzo, su disciplina, a los miembros del cuerpo técnico, por su profesionalidad y lealtad, y a la afición, que en grandísima mayoría ha creído en nosotros y nos ha apoyado hasta el final", asevera.