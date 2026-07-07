Alpes 2030 serán los primeros Juegos de Invierno con igual número de hombres y mujeres

La Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) dio luz verde este martes al programa deportivo y al número de atletas que competirán en Alpes 2030, donde habrá 56 pruebas femeninas, 55 masculinas y quince mixtas en los siete deportes, informa el organismo con sede en Lausana (Suiza) en un comunicado.

Además de las dos modalidades de ‘freeride’, la tercera disciplina que debutará en unos Juegos de invierno el patinaje artístico sincronizado femenino por equipos (syncro9), donde participan nueve atletas.

Según el COI, la nueva modalidad de patinaje en equipo, reconocida como disciplina por la Unión Internacional de Patinaje (ISU) en los 90, “es un factor clave para lograr la paridad de género”.

En cuanto al ‘freeride’, en el que habrá 22 hombres y 22 mujeres, el COI valora que ha tenido un fuerte crecimiento internacional, en especial, entre los jóvenes, y que emplea un campo de juego que minimiza su impacto en los Juegos.

Por el contrario, la entidad que preside Kirsty Coventry ha suprimido del programa la combinada nórdica, disciplina que aglutina el salto de esquí y el esquí de fondo, de acuerdo con las conclusiones del estudio que ha hecho de los diferentes deportes.

Según el COI, la combinada nórdica, de la que no existía versión femenina, había perdido interés para el público y solo cinco países ganaron medallas en las últimas cuatro ediciones de los Juegos de Invierno.

El organismo olímpico ha decidido, a su vez, mantener el eslalon gigante paralelo de snowboard y en su anterior reunión confirmó que el esquí de montaña será deporte adicional, por lo que se mantendrá en el programa después de su debut en Milán-Cortina 2026, aunque al esprint y relevo mixto se añade la prueba individual.

Además de tres disciplinas, habrás 16 eventos nuevos -en esquí y snowboard, patinaje, esquí de montaña y biatlón- encaminados a fomentar "la igualdad de género, la innovación y el interés de los jóvenes", según el COI.

Como resultado de los cambios introducidos en el programa, Alpes 2030 logrará la paridad de género mediante la asignación de cuotas por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

En la cita celebrada en Milán-Cortina el pasado mes de febrero, hubo 2.916 deportistas, de los que 1.553 fueron hombres (53,3 por ciento) y 1.363 mujeres (46,7 por ciento), el mayor índice femenino alcanzado hasta entonces.

En Alpes 2030, habrá cuatro deportes que ven incrementada su participación femenina, de los que dos alcanzarán la igualad: el esquí y el luge.

También aumentan la cuota de mujeres en el hockey sobre hielo, que pasa al 45,6 por ciento, y el bobsleigh (incluye las pruebas de skeleton), al 39,5 por ciento.

Además de estos cuatro deportes, completan el programa olímpico de 2030 el patinaje, el biatlón, el curling y el esquí de montaña.

Alpes 2030 tendrá como sedes los departamentos alpinos de Alta Saboya y Saboya y de la ciudad de Briançon y las estaciones de Courchevel y Val d'Isère.

El COI dio luz verde a finales de junio que también acogerán diversas pruebas Lyon, que sustituye a Niza, y la ciudad neerlandesa de Heerenveen, donde tendrán lugar las pruebas de patinaje.