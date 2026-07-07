Castrillo y García Piernas, protagonistas sin premio

"Lo intenté varias veces, pero no hubo manera, ya que Lidl llevaba mayoría en el grupo y controló cualquier movimiento. Espero seguir así, intentándolo. Creo que en la segunda y tercera semana voy a estar mejor", dijo García Pierna en la meta de Foix.

El ciclista madrileño admitió que "ganar al esprint a Pedersen era imposible, por eso lo teníamos que intentar de lejos".

"Ahora sin Cian Uitjdebroeks cerca en la general sigo teniendo libertad de movimientos, la misma de antes. Hoy el papel del UAE ha sido diferente, ha permitido la fuga, pero hoy era día para que no ganaran ellos. Han dejado el maillot amarillo, eso es mejor para nosotros".

Por su parte, el jacetano Pablo Castrillo, trató de saltar del grupo en fuga en innumerables ocasiones, pero le sucedió lo mismo que a su compañero García Pierna, el Lidl neutralizaba de inmediato.

"Yo no soy rápido y tenía que buscar sorprender de lejos, pero había tres hombres del Lidl, y además de mucha calidad. Sabía que era difícil evitar la victoria de Pedersen. Ataqué unas cuantas veces, pero no fue posible", explicó Castrillo.

Castrillo confía en volver a meterse en las escapadas y recuperar al líder del equipo, el belga Cian Uitjdebroeks.

"Raúl (García Pierna) y yo estamos bien y mientras podamos estaremos pendientes de las fugas. Creo que Cian tendrá días mejores. Seguiremos en la lucha", concluyó.