Coventry: "proteger a los deportistas sin dejar de ser firmes en condenar la guerra"

El acuerdo del COI, que incluye revocar de forma provisional la suspensión al Comité Olímpico Ruso (COR), en vigor desde octubre de 2023, abre la puerta a que sus deportistas compitan en Los Ángeles 2028 con normalidad, después de que lo hicieran como neutrales en París 2024, si bien ha pospuesto a más adelante la decisión sobre la bandera, el himno y otros símbolos.

En una rueda de prensa en Lausana (Suiza) posterior a la reunión de la Ejecutiva, Coventry apeló a la defensa de la neutralidad y al derecho de los deportistas a competir en las citas internacionales para justificar la decisión aprobada por la Comisión Ejecutiva del COI, partidario también de revocar de forma provisional

“El COI no respalda ninguna guerra, incluida la que se desarrolla en Ucrania. Esa posición no ha cambiado y seguiremos apoyando al pueblo y al movimiento olímpico ucraniano, como hemos hecho desde el inicio del conflicto (…) No toleramos la violencia ni la guerra”, puntualizó Coventry ante las críticas recibidas por tratar de normalizar la situación de los deportistas rusos.

A juicio de la exnadadora zimbabuense, al frente del COI desde junio del pasado año, los atletas “no deben pagar las consecuencias de las decisiones de sus gobiernos”.

“La decisión es coherente con nuestros principios: proteger a los deportistas sin dejar de ser firmes en nuestra condena a la guerra. Esperamos que esta postura refleje el equilibrio entre neutralidad, justicia y respeto a los principios olímpicos”, incidió.

Para remarcar que la postura del COI no se ha alejado de la solidaridad con Ucrania, recordó que el COI mantiene su decisión de no organizar eventos deportivos en Rusia y de no invitar a sus autoridades a actividades oficiales del organismo con sede en Lausana (Suiza).

En lo que respecta específicamente a los Juegos Olímpicos, el levantamiento provisional de la suspensión significa que el Comité Olímpico Ruso recupera sus derechos como Comité Olímpico Nacional y, por tanto, podrá inscribir atletas en los Juegos.

Federaciones como la de atletismo han expresado su rechazo a que se levanten las restricciones a los deportistas rusos.

Preguntada si en Los Ángeles 2028 podría haber algunos deportes con participación rusa y otros no, Coventry no lo contempló: “No creemos que vaya a producirse ese tipo de escenario. La decisión adoptada hoy responde al nuevo marco estratégico del COI y al fortalecimiento del principio de neutralidad”.

El director Deportivo del COI, Pierre Ducrey, explicó que la tarea ahora es colaborar con todas las federaciones para “encontrar la mejor manera de normalizar la situación” y proteger la integridad del proceso de clasificación para Los Ángeles 2028, que ya está en marcha.

También intervino ante los medios el director de Relaciones con los Comités Olímpicos Nacionales, James MacLeod, quien desveló que el de Rusia fue informado de forma inmediata tras la reunión de la Ejecutiva del acuerdo adoptado.

Sobre el carácter provisional de la suspensión al COR, MacLeod explicó que el COI seguirá supervisando la situación, en particular, en cuanto al cumplimiento de los programas de dopaje, otro de los motivos de las sanciones impuestas al deporte ruso.