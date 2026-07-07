El argentino Matías Pascual, mejor jugador de la OK Liga 2025-2026

El sanjuanino, en su primera campaña con el conjunto arlequinado tras poner fin a una etapa de doce temporadas en el Barça, ha sido una de las piezas fundamentales del histórico título de Liga conquistado por el Igualada, que volvió a proclamarse campeón 29 años después.

Pascual cerró el curso con 20 goles y dos asistencias, cinco de esos tantos en unas eliminatorias por el título para el recuerdo. El Igualada remontó la semifinal ante el gran dominador de los últimos años, el Barça, y, ya en la final, levantó un 2-0 adverso en la serie frente al Liceo antes de culminar la gesta en Riazor, donde ningún equipo había conseguido ganar esta temporada.

Además, el veterano jugador rompió una sequía de más de una década para el hockey argentino. Desde que Lucas Ordóñez fue distinguido como mejor jugador de la OK Liga en la temporada 2013-2014, cuando defendía la camiseta del Club Patí Vic, ningún jugador argentino había vuelto a recibir este reconocimiento.