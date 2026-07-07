El danés Pedersen gana la cuarta etapa del Tour de Francia, el noruego Traen nuevo líder

El noruego Torstein Traen se convirtió en el nuevo líder de la general, arrebatando el maillot amarillo al esloveno Tadej Pogacar, que entró con el pelotón de favoritos a 12 minutos
El ciclista del Uno X, que ya lideró varios días la Vuelta a España del año pasado, se convierte en el tercer noruego que se viste de amarillo, tras Alexander Kristoff y Thor Hushovd.
Traen cuenta con una renta de 28 segundos con respecto al estadounidense Sean Quinn y el checho Mattias Vasek a 3.50, de Pogacar a 7.53 y del danés Jonas Vingegaard, con el mismo tiempo.