El rey Felipe de Bélgica asistirá al partido contra España Los Ángeles

El Palacio Real belga indicó hace unas semanas que ningún miembro de la familia real acudiría a los partidos de la fase de grupos, aunque deslizó que sí podría suceder si los 'Diablos Rojos' se clasificaban a cuartos de final, algo que finalmente ocurrió esta madrugada tras derrotar a la anfitriona, Estados Unidos, por 4-1.

La de este viernes será la segunda vez que Felipe de Bélgica viaje al extranjero para apoyar a la selección nacional desde que accedió al trono en 2013, tras visitar San Petersburgo en 2018 junto a la reina Matilde para presenciar la semifinal contra Francia (que perdieron los belgas por 1-0) y el partido por el tercer puesto contra Inglaterra, que se llevó Bélgica por 2-0.

El rey belga mantuvo este lunes un primer contacto con los 'Diablos Rojos' a través de una llamada con el seleccionador nacional, Rudi García, y el capitán, Youri Tielemans, antes del partido de octavos de final contra EE.UU.

"Última revisión táctica. Os estaré animando a las dos de la madrugada. Que el juego limpio y el mejor equipo triunfen esta noche: ¡Vamos Bélgica!", escribió la Casa Real belga en la red social 'X'.

La alusión al "juego limpio" no pasó desapercibida tras unas horas frenéticas marcadas por la polémica retirada de la sanción por tarjeta roja al jugador estadounidense Folarin Balogun, que provocó una solicitud de apelación por parte de la Real Federación Belga de Fútbol que la FIFA finalmente desestimó.

Por parte de España, el rival de Bélgica tras derrotar este lunes a Portugal por 0-1, no hay confirmación oficial sobre si asistirá el rey Felipe VI o si habrá alguna otra representación institucional.

Hasta el momento, el rey de España presenció el partido de la fase de grupos que enfrentó a 'La Roja' contra Uruguay en Guadalajara (México) y, en una visita al vestuario, prometió a los jugadores volver a acudir a un encuentro si la selección española llega a la final del Mundial, que se celebrará el 19 de julio en Nueva York.