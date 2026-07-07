Martes, 7 de julio de 2026

- SUIZA-COLOMBIA. La selección de Colombia pone a prueba este martes su invencibilidad ante Suiza en el BC Place de Vancouver (Canadá) en pos de un cupo histórico entre los ocho mejores del mundo y consolidar el liderato de un grupo que ha desatado la ilusión de todo un país de la mano de James Rodríguez. Información de Mikaela Viqueira.

- Actualidad de las selecciones del resto de selecciones que ya se han clasificado para los cuartos de final: España, Francia, Marruecos, Bélgica, Inglaterra y Noruega.

- Dallas (EE.UU.). Ahora que la lucha por la Bota de Oro, el título de máximo goleador del Mundial, está más enconada que nunca, con Leo Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland y Harry Kane, involucrados en una pugna inédita en la historia de la Copa del Mundo, es bueno rescatar la figura del checo Oldrich Nejedly, que nunca supo que había sido el máximo artillero en solitario.

- Dallas (EE.UU.). Canadá, México y Estados Unidos se despidieron del Mundial 2026 en octavos de final, una salida que deja sin anfitriones a la Copa del Mundo, cuya eliminación tiene matices entre las tres selecciones en función de las expectativas que crearon. Por Oscar González.

- Dallas (EE.UU.). Mikel Merino volvió a anotar un gol trascendental para España. Su tanto en el minuto 91 metió a España en cuartos de final, instancia en la que en la Eurocopa 2024 anotó el gol definitivo en el 118. Dos años y una dura lesión después sigue siendo clave para Luis de la Fuente durante un torneo que le impide disfrutar de su hijo recién nacido… y de los Sanfermines, las fiestas de su Pamplona natal. Por Óscar Maya Belchí.

- Bogotá. La clasificación de Colombia para los octavos de final del Mundial 2026 ha vuelto a llenar de camisetas amarillas las calles del país, donde miles de aficionados se reúnen en plazas, bares, restaurantes, parques y hogares para seguir el partido contra Suiza y convertir una vez más el fútbol en un punto de encuentro.

- El Cairo. Millones de egipcios mantienen un hilo de esperanza para ver cumplido su sueño: el pase de su selección a cuartos de final en el Mundial tras superar a la campeona argentina, la poderosa Argentina.

- Gaza. Con la díficil situación que se vive en Gaza, el fútbol es una de los pocas vía de escape para sus habitantes, muchos de los cuales seguirán con emoción el partido entre Egipto y Argentina de octavos de final en el Mundial.

Foix (Francia). Tras dejar España, la cuarta etapa del Tour de Francia, que lidera el esloveno Tadej Pogacar, conduce este martes al pelotón, desde Carcasona a Foix, a través de 181,9 kilómetros en un trazado ondulado con cuatro puertos de montaña: dos de segunda categoría, uno de tercera y otro de cuarta. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Redacción Deportes. El italiano Jannik Sinner, número uno mundial y defensor del título, se enfrenta al alemán Jan-Lennard Struff, y el siete veces campeón serbio Novak Djokovic se ve las caras con el canadiense Felix Auger-Aliassim en los dos primeros cruces de cuartos de final del cuadro masculino del torneo de Wimbledon, en Londres.

. En el cuadro femenino y en la misma ronda, las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff se enfrentan entre sí, mientras que la checa Karolina Muchova reta a la japonesa Naomi Osaka por un cupo en las semifinales.

- Tour de Francia (hasta 26). 4ª etapa (FOTO): Carcasona-Foix, 181,9 km. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Se completan los octavos de final: Argentina-Egipto, en Atlanta (16.00 GMT); y Suiza-Colombia (20.00 GMT), en Vancouver.

- Canadá, México y Estados Unidos se despidieron del Mundial 2026 en octavos de final, una salida que deja sin anfitriones a la Copa del Mundo. Por Oscar González (FOTO)

- Dallas (EE.UU.). Mikel Merino volvió a anotar un gol trascendental para España. Su tanto en el minuto 91 metió a España en cuartos de final del Mundial. Por Óscar Maya Belchí. (FOTO)

- Dallas (EE.UU). El checo Nejedly fue máximo goleador 16 años después de morir. (Foto)

- Bogotá. La clasificación de Colombia para los octavos de final ha vuelto a llenar de camisetas amarillas las calles del paí. (FOTO) (VÍDEO).

- Resultados de los partidos de ida de la primera ronda de clasificación de la Liga de Campeones.

- Resultados de los partidos de ida de la primera ronda de clasificación de la Liga Conferencia.

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12).

. Pista central (desde las 12.30 GMT): Jessica Pegula (USA/4)-Coco Gauff (USA/7) y Felix Auger-Aliassime (CAN/3)-Novak Djokovic (SRB/7).

. Pista 1 (desde las 12.00 GMT): Jannik Sinner (ITA/1)-Jan-Lennard Struff (GER), Naomi Osaka (JPN/14)-Karolina Muchova (CZE/10).

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Redacción EFE Deportes