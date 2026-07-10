Polideportivo
10 de julio de 2026 a la - 16:10

Leyanis Pérez supera los quince metros y gana con marca personal en Mónaco

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Redacción deportes, 10 jul (EFE).- La cubana Leyanis Pérez, campeona del mundo de triple salto en Tokio 2025, logró este viernes la victoria en la Liga Diamante de Mónaco al imponerse en el concurso con un registro de 15,06 metros, marca personal.

Por EFE

Leyanis Pérez llegó al estadio Luis II de Mónaco con una mejor marca de 14,98 metros registrada el 5 de julio de 2023 en El Salvador y se marchó del Principado con 15,06, una marca que alcanzó en el sexto y último intento que le valió para ganar el concurso.

Hasta entonces, la saltadora cubana, de 24 años, solo había hecho un salto válido, el primero, en el que llegó a 14,80.

Segunda quedó la senegalesa Saly Sarr, que se quedó con 14,99 metros, marca personal, y tercera fue la dominica Thea Lafond, que hizo 14,79.

El cuarto y quinto puesto fue para otras dos cubanas, Davisleidy Velazco (14,66), ganadora este año en las reuniones de Oslo y Doha, también de la Liga Diamante, y Liadagmis Povea (14,43).