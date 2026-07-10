Leyanis Pérez supera los quince metros y gana con marca personal en Mónaco

Leyanis Pérez llegó al estadio Luis II de Mónaco con una mejor marca de 14,98 metros registrada el 5 de julio de 2023 en El Salvador y se marchó del Principado con 15,06, una marca que alcanzó en el sexto y último intento que le valió para ganar el concurso.

Hasta entonces, la saltadora cubana, de 24 años, solo había hecho un salto válido, el primero, en el que llegó a 14,80.

Segunda quedó la senegalesa Saly Sarr, que se quedó con 14,99 metros, marca personal, y tercera fue la dominica Thea Lafond, que hizo 14,79.

El cuarto y quinto puesto fue para otras dos cubanas, Davisleidy Velazco (14,66), ganadora este año en las reuniones de Oslo y Doha, también de la Liga Diamante, y Liadagmis Povea (14,43).