Mario Gila ficha por el Milan procedente del Lazio

"Añadiendo acero español en la zaga. Bienvenido, Mario Gila", escribió el club milanés en sus redes sociales.

El defensa barcelonés, de 23 años, completó este viernes el reconocimiento médico antes de rubricar su nuevo contrato con el Milan.

El traspaso ronda los 30 millones de euros, según adelantaron medios locales, y convierte a Gila en el segundo fichaje del Milan en el actual mercado de verano, tras la incorporación del delantero portugués Gonçalo Ramos.

El español llega para reforzar una defensa que la pasada temporada evidenció falta de solidez e irregularidad. El equipo, que terminó quinto y quedó fuera de los puestos de Liga de Campeones, afronta ahora un proceso de reconstrucción bajo la dirección de su nuevo entrenador, el portugués Rúben Amorim.

Gila, nacido en Barcelona en el 2000, se formó en las categorías base de Santa Perpetua de Mogoda, Sabadell, Mollet, Damm y Espanyol antes de fichar por el Real Madrid en 2018 para jugar en el Juvenil A.

Un año después dio el salto al Castilla, de la mano de Raúl González, y en 2022 debutó en el primer equipo en un partido de liga contra el Espanyol.

Ese mismo año llegó al Lazio, con un contrato de cinco temporada, y donde pasó de tener un papel secundario a consolidarse como pieza importante de la defensa.

En el conjunto romano disputó 120 partidos y marcó dos goles en cuatro temporadas.

"Gracias, Mario, por todo lo que has hecho por nosotros. Nunca serás olvidado", compartió el Lazio.

El defensa también recibió en 2025 su primera convocatoria con la selección absoluta.