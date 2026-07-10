Pogacar: "Este Tour es un infierno de calor y mi cuerpo está más frío que nunca"

"El mayor cambio de los últimos años está siendo en lo relativo a la nutrición y la hidratación. Este Tour de Francia está siendo muy caliente, está siendo el infierno, pero la temperatura de mi cuerpo es más baja que en ningún otro del pasado. La planificación es diferente", señaló el ciclista del UAE.

El esloveno justificó su mentalidad ganadora en la educación que ha recibido de sus padres y en el ambiente en el que comenzó en el ciclismo.

"Hay muchos factores que explican la mentalidad. Agradezco a mis padres que me han trasmitido una buena genética y una buena mentalidad. También tiene que ver que cuando corría de niño en Liubliana, con gente de mi edad que se acabaron convirtiendo en mis mejores amigos y crecí en una atmósfera de gente que buscaba la victoria", indicó.

Pogacar agradeció que la séptima etapa fuera "de transición" tras la exhibición que dio en la sexta, donde se impuso en la última jornada pirenaica y reconquistó el maillot amarillo.

"Espero que la de mañana sea igual, aunque en el Tour todo es posible", señaló.

También habló del nutricionista del equipo UAE, el español Gorka Prieto, del que alabó el trabajo que ha hecho, "creando su propia estrategia alimentaria" y que "se ha convertido en un amigo".