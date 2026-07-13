Polideportivo
13 de julio de 2026 a la - 10:05

Uno de cada tres espectadores en Italia siguió el triunfo de Sinner en Wimbledon

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Roma, 13 jul (EFE).- La victoria del italiano Jannik Sinner en la final de Wimbledon frente al alemán Alexander Zverev congregó a unos 4,2 millones de telespectadores en Italia, lo que supuso una cuota de pantalla del 33,8 %, es decir, uno de cada tres italianos, según datos de audiencia publicados este lunes.

Por EFE

La retransmisión del encuentro, que se prolongó durante más de cuatro horas entre la previa, el partido y la entrega del trofeo, lideró la franja de la tarde del domingo (entre las 17.00 y las 21.00 horas) en el país transalpino.

El seguimiento del partido se dividió entre los 2,8 millones de espectadores que optaron por la emisión en abierto en el canal Tv8 y los 1,4 millones que lo hicieron mediante la plataforma de pago Sky.

La cifra queda por debajo de los 6,7 millones de telespectadores que siguieron la final de Nitto ATP Finals de noviembre de 2025 entre el propio Sinner y el español Carlos Alcaraz, con victoria para el italiano, que se mantiene como el récord histórico en Italia para un partido de tenis.

El jugador transalpino se impuso en la final de Wimbledon a Zverev por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, en un partido que se prolongó durante tres horas y cuarenta y ocho minutos este domingo.

Con este triunfo, Sinner eleva a cinco su palmarés en Grand Slams: ya acumula dos títulos de Wimbledon, dos Abiertos de Australia y un Abierto de Estados Unidos, situándose a sólo dos trofeos de Carlos Alcaraz.