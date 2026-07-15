El 'top-4' del circuito avanza con contundencia hacia octavos del Málaga Premier

En su estreno en el torneo malagueño, el dúo formado por el español Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia, líderes del circuito internacional, liquidaron en dos mangas y una hora de partido al madrileño David Gala y al italiano Enzo Jensen (6-3 y 6-2), y se enfrentarán en los octavos a la pareja Aguirre-Arroyo, numero 14 de la clasificación.

Sus perseguidores en el ráking mundial, el madrileño Ale Galán y el bonaerense Fede Chingotto, hicieron lo propio ante los argentinos Facundo Domínguez y Denis Perino (6-0 y 6-3) y se medirán este jueves a Juan Tello y Arce Simo, también de Argentina.

Tampoco fallaron los terceros del circuito, el gaditano Juan Lebrón y el argentino Leo Augsburger, ante Sintes-Santigosa (6-3 y 6-4), por lo que se cruzarán en octavos con Sanyo Gutiérrez y Maxi Sánchez Blasco.

Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, otra pareja hispanoargentina y que son cuartos cabezas de serie, eliminaron a Solano-Pereyra por un 6-2 y 6-4 para avanzar a la siguiente fase, en la que se verán las caras con el español Javi Garrido y el brasileño Lucas Bergamini.

Otro de los duelos destacados de los octavos de final del P1 de Málaga será el que disputarán el sevillano Paquito Navarro y el argentino Martín Di Nenno frente al madrileño Alonso Rodriguez y al jugador de Pergamino (Argentina) Juani De Pascual.

Además, los españoles Coki Nieto y Jon Sanz tendrán enfrente a Alonso y Goñi, y el malagueño Momo González, junto al brasileño Lucas Campagnolo, buscará el pase a cuartos frente a García-Jiménez Casas, en unas eliminatorias que comienzan en horario matutino y terminaran no antes de las 19.30 horas del jueves.