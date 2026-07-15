Pogacar: "He pasado cerca de perder el Tour"

"En el Tour todos los días puedes perder y hoy es un buen ejemplo de ello. Había un bidón en la carretera y he estado a punto de irme a tierra. Si me caigo, íbamos a 55 por hora, el Tour se habría acabado para mí", dijo el maillot amarillo.

El esloveno aseguró que la prioridad en este tipo de etapas es garantizar la seguridad, pero señaló que le encanta cuando se rueda rápido y dijo que fue "genial participar en la etapa más veloz de la historia del Tour".

Pogacar se mostró encantado de la forma en la que se está desarrollando el Tour, que ha superado ya el ecuador del recorrido y le mantiene con una ventaja de 3.36 con respecto al danés Jonas Vingegaard.

"Hasta ahora no he tenido ningún contratiempo, no solo en mi forma física, también en lo que sucede fuera del ciclismo, en la manera en la que me siento, en el sueño,.... Todo va bien en este Tour. Las sensaciones son excelentes", dijo.

El esloveno, que la víspera aseguró que para él era una inspiración el tenista serbio Novak Djokovic por la forma en la que encaja las críticas y las convierte en motivación aseguró que nunca ha estado con él.

"Nos movemos en mundos diferentes, tenemos edades distintas y estamos en deportes diferentes. Así que nunca le he conocido pero sería un placer hacerlo. Alguna vez ha bromeado en Instagram sobre compartir un reto y espero que podamos hacerlo. Yo puedo hacer algún saque o un resto, aunque sería un desastre. Pero sería genial conocerlo", comentó.

Pogacar afirmó que se espera que la etapa de este jueves sea similar a la de hoy.