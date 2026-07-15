Suni Lee, medallista olímpica en Tokio y París, volverá a competir después de dos años

"Estoy de vuelta", escribió como pie de un vídeo publicado en su Instagram, en el que recopila imágenes de entrenamiento y competición y que termina con la frase: "Esto es más que un regreso, estad atentos".

"Sé de qué soy capaz. Estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para llegar hasta ahí", dice la gimnasta durante el vídeo. Lee, de 23 años, fue campeona olímpica del concurso individual en Tokio 2020, además de plata en el concurso por equipos y bronce en las barras asimétricas.

Además, había sido campeona del mundo por equipos en Stuttgart en 2019. En París 2024, el equipo estadounidense, del que formaba parte, fue oro y ella obtuvo a nivel individual otros dos bronces, uno en el concurso completo y otro en las barras asimétricas.

Ya se mantuvo alejada de la gimnasia de élite entre finales de 2021 y el verano de 2023, cuando se matriculó en la Universidad de Auburn y compitió a nivel universitario. Puso fin a esa etapa para clasificarse para los Juegos de París, en los que obtuvo tres medallas.

Después de su anuncio, la productora Fanatics Studios confirmó que están en proceso de elaborar un documental sobre su regreso a la gimnasia profesional, definiéndolo como "una mirada íntima a la vida de Suni dentro y fuera del tapiz, en la que abre su vida a las cámaras, dando acceso sin precedentes a su regreso a la gimnasia".

Algunas de sus compañeras de Estados Unidos, como Jordan Chiles, con quien sumó las dos medallas olímpicas por equipos, o Aly Raisman, triple oro olímpico, dejaron comentarios de felicitación en su publicación en redes.