Buscan a tres andinistas desaparecidos en la montaña más alta de Perú

El lunes 13 de julio los tres hombres emprendieron el descenso del Huascarán, de 6.768 metros sobre el nivel del mar, y un día después mandaron un mensaje de texto con la palabra "perdidos", lo que activó la alerta de búsqueda.

Pedro Salas, hermano de uno de los desaparecidos, el guía de alta montaña Artidoro Salas, señaló a medios locales que pidieron apoyo aéreo desde las primeras horas del martes, pero los helicópteros llegaron ya por la tarde, cuando las condiciones climáticas impedían realizar sobrevuelos.

Precisó que uno de los andinistas llevaba un reloj inteligente que permitió obtener las coordenadas aproximadas de la ubicación del grupo, que sería por encima del Campo 2, cerca de la cumbre del nevado, por encima de los 6.000 metros.

Salas expuso que según la información con la que cuentan las familias, uno de los tres montañistas presentó dificultades durante el ascenso, lo que retrasó el descenso, se les hizo de noche y les sorprendió una tormenta, lo que provocó que se perdieran.

El coronel de la Fuerza Aérea de Perú, Fabricio Tsei, indicó en canal N que las operaciones de búsqueda se han complicado debido a las adversas condiciones meteorológicas y, además, explicó que donde están los montañistas, a 6.000 metros de altura, no pueden aterrizar helicópteros.

"Un helicóptero no puede aterrizar a esa altura. Estamos llegando hasta aproximadamente los 4.000 o 4.300 metros y desde allí los rescatistas continúan la búsqueda por vía terrestre", dijo Tsei.

Las familias de los desaparecidos han cuestionado la demora en el inicio de la búsqueda y solicitan un mayor despliegue de aeronaves y equipos especializados, pues todavía no han llegado a la zona donde estarían los andinistas.

"Desplegamos inmediatamente una aeronave y desde el primer día se realizó un vuelo de reconocimiento. Estamos utilizando todas las capacidades que tiene la Fuerza Aérea para apoyar esta búsqueda", indicó en respuesta el coronel.

Por su parte, el Ministerio del Interior anunció este miércoles que había enviado un helicóptero de la Policía Nacional a Áncash "para reforzar las labores de búsqueda y rescate de tres personas reportadas como desaparecidas en el nevado Huascarán".